Goalgetter kijkt kritisch naar eigen team na erg pijnlijke gelijkmaker

KV Mechelen kwam op voorsprong tegen Zulte Waregem, maar vergat daarna om te proberen de wedstrijd af te maken. En dat betaalden ze uiteindelijk cash in de laatste minuut van de wedstrijd: 1-1. Gelukkig waren ze dan ook niet bij Malinwa.

Over de manier waarop de 1-1 tot stand kwam hebben zowel Jelle Vossen namens de thuisploeg als Fred Vanderbiest namens de bezoekers al een en ander verteld.

Pijnlijk gelijkspel

Maar het is natuurlijk ook aan Mechelen zelf om na een 0-1 voorsprong en een dik kwartier dominant voetbal gewoon door te pakken en - als het even kan - zelf voor een dubbele voorsprong te gaan zorgen.

"De ontgoocheling was zeer groot. Het was opnieuw pech voor ons en door de late gelijkmaker voelt het als een verlies", opende Lion Lauberbach zijn analyse na het gelijkspel in de Elindus Arena.

Principes niet vastgehouden

Volgens hem liet Mechelen zelf zijn niveau zakken en zo lieten ze de thuisploeg in de wedstrijd komen. En ook een wissel qua ploegsamenstelling bracht allerminst zoden aan de dijk, want ook met drie op het middenveld lukte het niet.

"De opdracht was om de bal in de ploeg te houden en Zulte Waregem af te matten met snelle flankwissels. Dat lukte ons niet, we hielden niet vast aan onze principes", besloot de goalgetter.