"Dan pak ik rood en ben ik 27 weken geschorst": Fred Vanderbiest zag 'bizar' VAR-moment

KV Mechelen leek 95 minuten lang op weg naar een felbevochten overwinning op bezoek bij Zulte Waregem. En toen kwam er op aangeven van de VAR alsnog een strafschop voor Essevee, omgezet door Jelle Vossen.

In minuut 100 maakte Jelle Vossen vanop de stip de 1-1. Na een tussenkomst van de VAR ging de bal op de stip. Bij Essevee zelf reageerden ze enigszins verrast op die fase.

Blij met een punt?

Coach Fred Vanderbiest van KV Mechelen was ook duidelijk in zijn reactie na de wedstrijd. "We mogen al bij al blij zijn met een punt, want als Zulte Waregem sneller de 1-1 maakt, dan verliezen we misschien nog. De tweede match was in overlevingsmodus."

Maar over de manier waarop het doelpunt viel, had hij ook wel wat te zeggen: "Op die manier nog punten verliezen doet pijn. Het zal wel deel uitmaken van een nieuw reglement, zeker? Maar ze zijn nog niet langs geweest met dat nieuw reglement."

Veel wedstrijden van 100 minuten op die manier

"Ik heb de fase nog niet gezien, dus ik weet niet of het strafschop was. Maar het is bizar dat het zolang moet duren. Twee-drie minuten wachten en dan nog een paar minuten kijken ... Er zat zeven-acht minuten tussen de fase en de strafschop."

"Zo gaan we veel wedstrijden van 100 minuten hebben vrees ik. En wat als wij tussendoor de 0-2 hadden gemaakt? Wordt het dan opnieuw 0-1 en strafschop? Dan zou ik rood pakken en 27 wedstrijden geschorst zijn", sloot hij af met een kwinkslag.