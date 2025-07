Bij Zulte Waregem reageren ze wel érg opvallend na strafschop op aangeven van de VAR

Jelle Vossen kon in minuut 100 vanop de stip de 1-1 tegen de touwen schieten voor Zulte Waregem. Over die strafschop was er achteraf wel een en ander te doen. En dat het weer lang duurde met de VAR? Dat is een understatement.

Zulte Waregem speelde zeker geen slechte wedstrijd tegen KV Mechelen en achteraf was iedereen het er ook over eens - zelfs bij Mechelen - dat Essevee wel een puntje verdiende. Maar de manier waarop? Dat was iets anders. Nadat een eerste strafschopgeval voor mogelijk handspel géén elfmeter opleverde voor Zulte Waregem, was het in het absolute slot én op aangeven van de VAR wél raak. 📺 | Bij de tweede penalty claim van de wedstrijd, is het wel prijs voor Zulte Waregem! 🫵 #ZWAKVM pic.twitter.com/g1MALgJs32 — DAZN België (@DAZN_BENL) July 26, 2025 Kevin Van Damme gaf in die fase aan dat de bal werd gespeeld, maar na tussenkomst van de VAR én het meermaals naar de beelden gaan kijken legde hij de bal alsnog op de stip. Zelfs bij Zulte Waregem waren ze enigszins verrast. Verrassende reacties bij Zulte Waregem "Ik vroeg aan Jeppe Erenbjerg of de bal geraakt werd en hij knikte van ja", aldus Jelle Vossen achteraf in een reactie. "Maar je hoopt natuurlijk altijd op een strafschop en die kregen we. Dan is het meteen volle focus." Coach Vandenbroeck had de fase nog niet gezien, maar vertrouwde wel op Jelle Vossen: "Op training mist hij ook nooit als het voor echt is. Enkel als ze wat spelen, kan hij misschien eens missen. Aan hem twijfel ik nooit."