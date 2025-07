Meteen druk op de ketel: "Was liever op verplaatsing begonnen tegen een topclub"

Royal Antwerp FC en Union SG hebben de eerste speeldag van de Jupiler Pro League geopend. En op zaterdag komen heel wat andere ploegen in actie. Daarbij ook Zulte Waregem en KV Mechelen.

Zowel Zulte Waregem als KV Mechelen hebben nog wel wat werk op de transfermarkt en dergelijke om een team klaar te krijgen voor de start van de competitie in de Jupiler Pro League. Dat bleek ook uit onze prognoses voor zowel Essevee als voor De Kakkers.

Verwachtingen temperen

"De verwachtingen moeten wat getemperd worden. Bij sommige mensen binnen de club ligt de lat te hoog", aldus trainer Sven Vandenbroeck in Het Laatste Nieuws in aanloop naar het duel met KV Mechelen.

De coach was ook liever op verplaatsing begonnen aan de nieuwe jaargang: "Ik had liever eerst op verplaatsing gespeeld. Mijn voorkeur ging uit naar een uitmatch tegen een topploeg. Nu is het eigenlijk al een beetje van moeten om een resultaat neer te zetten, want ons programma is loodzwaar."

Moeilijk programma

Met ook nog wedstrijden tegen Anderlecht, Genk en Club Brugge zijn de wedstrijden tegen Mechelen, Westerlo en STVV meteen van moeten voor Essevee.

Bij Malinwa hopen ze dan weer op een rustig seizoen en mikken ze stiekem opnieuw richting goed voetbal en wie weet dan toch eindelijk eens de top-6, maar ook daar wordt het voor T1 Fred Vanderbiest afwachten. Bij ons kan u de wedstrijd vanop de eerste rij volgen.