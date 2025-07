Antwerp-keeper Senne Lammens zegt tot wat hij allemaal bereid is bij volgende club en gaat dieper in op piste Man United

Bij Antwerp weten ze ook wel dat het stilaan onmogelijk wordt om Senne Lammens te houden. Als Man United of clubs van die orde op de deur kloppen, weet je hoe laat het is.

ManU, Leeds en Burnley zouden hem op de radar hebben staan. "Ik lees natuurlijk ook alles. Er gaat veel de ronde. Je weet dat er dingen spelen. Ik bekijk het van dag tot dag. Ik wil klaar zijn voor wat mogelijk komt. Als het niet komt, dan blijf ik alles geven voor Antwerp. Ik zou het zeker niet erg vinden om hier nog maanden te spelen."

Lammens laat zich niet van de wijs brengen door alle belangstelling. "Ik heb rondom mij een paar mensen die me heel goed helpen en me laten focussen op mijn eigen ding. De rest.komt wel. Zo zie ik het een beetje." Antwerp anticipeerde al door een andere keeper aan te trekken, maar ondertussen blijft Lammens onder de lat staan. "Logisch: dat was voor Jean Butez ook zo."

Interesse Man United laat niemand koud

Lammens blijft er natuurlijk niet onberoerd bij dat een club als ManU wordt genoemd. "Dat is één van de mooiste clubs. Je weet nooit: het kan ook nog een andere club worden, of ik kan misschien hier nog blijven. Vooral het plan op lange termijn van die volgende club is belangrijk. Ik ga me vol geven, of ik nu klaar ben voor die stap of niet. Als ik die stap aankan, des te beter."

De ex-keeper van Club Brugge sluit niet uit dat zijn volgende club hem meteen verhuurt. "Als ik voel dat ze in mij vertrouwen hebben en in mij geloven, sta ik wel open voor een uitleenbeurt. Natuurlijk wil je wel bij de club spelen waar je naartoe gaat. Als het met een tussenstap gebeurt, kan dat ook een goede zet zijn. Daar moet ik over nadenken en dit bespreken met de mensen rondom mij."

Lammens kan ook nog advies vragen

Hij kan bij genoeg personen in het wereldje te rade gaan. "Ik ken genoeg keepers in het vak. Bij de nationale ploeg ken ik spelers met veel ervaring. Iedereen heeft ook zijn eigen carrière. Je hebt je eigen pad. Welke stap ik ook zet, ik zal er veel uit leren. Ik zal er wel komen, of het nu de juiste stap is of niet. Of ik van de zon houd? Ja, maar veel slechter dan in België kan het weer niet zijn", lacht Lammens.