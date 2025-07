Vincent Janssen hamert op DNA-belang, ontkent mentale druk niet en pakt uit met kwinkslag richting sterkhouder Antwerp

Vincent Janssen heeft zijn eerste van het seizoen al beet. Hij schetst hoe een aantal zaken wel belangrijk zijn aan het begin van een nieuwe competitie.

Het is vooral ook door de situatie bij stamnummer 1 dat ze wel relatief tevreden zijn met het gelijkspel van vrijdagavond. "Ik denk dat we nog niet helemaal compleet staan. De jongens die gestart zijn en ingevallen zijn, hebben het allemaal goed gedaan. Uiteindelijk was ons plan duidelijk. Dan hoop je stiekem dat we kunnen winnen."

Er gebeurt wellicht nog wel wat op de transfermarkt, zowel inkomend als uitgaand. Het had wel lekker geweest om in afwachting hiervan een eerste zege te pakken. "Zij maken op kwaliteit 1-1. Het kan slechter dan een 1-1 tegen de kampioen. We hebben met zijn allen gevochten. Antwerp moet staan voor het leveren van strijd en dat hebben we ook gedaan."

Janssen wil dat iedereen strijdlust uitstraalt

Janssen vindt het cruciaal dat alle spelers dat uitstralen. "In balbezit spelen we nog niet hoe we willen spelen, maar wat voorop staat is de strijd. Iedereen zat kapot na de match, daaraan zie je dat we ervoor gevochten hebben. Misschien was een punt het hoogst haalbare." Toen de bal op de stip ging, zou iedereen bij RAFC voor een punt getekend hebben.

Uitgerekend Janssen was diegene die handspel beging. "Ik mist meteen dat het penalty was. Dat is natuurlijk niet goed, maar we hebben Senne Lammens nog." Lammens stond naast Janssen toen die in de mixed zone de pers toesprak. De verleiding was te groot om zijn ploegmaat geen steekje uit te delen. "Of hij klaar is voor een stap hogerop? Neen", zei Janssen met een brede glimlach, duidelijk het tegendeel bedoelend.

Antwerp wilde zeker niet verliezen

In alle ernst mag wel gesteld worden dat Antwerp een zwaar programma heeft in het begin van de competitie. Dat wordt op mentaal vlak al snel een factor. "Natuurlijk heb je na de oefenwedstrijden het gevoel: laat het seizoen maar beginnen. Het zit wel in je hoofd dat je zeker niet mag verliezen, gezien het programma."