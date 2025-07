🎥 STVV-coach Wouter Vrancken wil nog wat kwijt over opmerkelijke strafschop van KAA Gent

Wouter Vrancken had het na de wedstrijd tegen KAA Gent nog even over de opvallende strafschop die de Buffalo's kregen. Verder benadrukte hij hoe goed de groep samenhangt dit seizoen.

STVV wist zijn eerste wedstrijd van het seizoen met 3-1 te winnen van KAA Gent. De Truienaars waren 90 minuten lang beter, maar het was wachten op Adriano Bertaccini om de match open te breken. De Buffalo's kwamen nog wel op gelijke hoogte na een opvallend lichte strafschop. Dat terwijl STVV er geen kreeg voor een trekfout op Bertaccini.

"De andere was zeker zo licht, en die ging wel op de stip", betreurt coach Wouter Vrancken de beslissing van de ref. "Dat vind ik jammer dan, want we het was een heel goede uitleg die we gekregen hadden." En daarmee duidt hij op het feit dat voor het seizoen werd gezegd dat er geen lowcost-penalty's meer zouden uitgedeeld worden.

Op speeldag één ging het daar dus al fout. Maar dat is niet wat Vrancken wil onthouden. "Maar goed, dat is niet het belangrijkste. Het belangrijkste is hoe we gevochten hebben voor elkaar en dat we terug opstaan na tegenslagen die we niet verdienden. Ik heb een team gezien dat voor elkaar door het vuur ging."

Iets was afgelopen seizoen wel eens anders liep. "Ze raapten elkaars foutjes op. Geen eilandjes, maar gewoon één geheel. Los van het tactische en alles wat we vragen is dat ook heel belangrijk. Je hebt elkaar nodig."

"Vorig seizoen was het probleem dat alles wat uit elkaar viel na een tegenslag. Dat is nu helemaal niet het geval. Daar ben ik super tevreden mee", besluit de STVV-coach.