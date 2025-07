Debuut met Gent loopt niet zoals Ivan Leko het had gewild: dit is zijn analyse

Ivan Leko had zich zijn debuut met KAA Gent wel anders voorgesteld. Zondagavond gingen de Buffalo's met 3-1 cijfers onderuit op Stayen. "Dan heb je niet veel te zeggen", concludeerde de oefenmeester.

Gedurende 75 minuten viel er amper wat te beleven tijdens Sint-Truiden - Gent, maar in het slotkwartier werd dat ruimschoots goedgemaakt met liefst 4 doelpunten. Gent haalde een 1-0 achterstand op, maar slikte uiteindelijk nog 2 goals en bleef met lege handen achter.

"STVV had de wedstrijd goed voorbereid, maar wij ook. We kenden elkaars sterktes en zwaktes. Wij stonden defensief goed in blok. We hadden enkele problemen in de transitie, maar de tweede helft liep dat wel wat beter", zo klonk de analyse van Ivan Leko.

Ivan Leko tevreden over de inzet, ondanks de nederlaag

De oefenmeester zag een betere tweede helft van team. "Tijdens de tweede helft vond ik ons beter dan Sint-Truiden." Genk moest echter achtervolgen na een owngoal. "De spelers hebben gevochten nadat we op een ongelukkige manier op achterstand kwamen."

"We konden meer energie brengen in de tweede helft, we waren beter in de transitie en dan kwamen we terug op 1-1. Dat maakte me blij omdat de jongens karakter toonden", oordeelde Leko.

"Het is jammer want de jongens hebben alles gegeven. We incasseerden de 1-0, maar we kwamen terug met goede energie. We kwamen dan opnieuw op achterstand en daarna was het moeilijk om opnieuw te reageren. Het is een teleurstelling omwille van het resultaat en omwille van het werk dat we gedurende de voorbije 6 weken hebben geleverd."