STVV-coach Vrancken is eerlijk over nakend vertrek van matchwinnaar Bertaccini

Wouter Vrancken begon met Adriano Bertaccini op de bank. Na een uur mocht de topschutter van vorig seizoen zijn opwachting maken en brak de match open. Coach Vrancken geeft tekst en uitleg.

Transferperikelen, weet je wel. Wouter Vrancken geeft aan dat hij Bertaccini uiteraard liefst bij STVV wil houden, maar voegt eraan toe dat je realistisch moet zijn. En dus had hij een plan met zijn spits dat perfect uitdraaide.

Bertaccini kwam na ruim 60 minuten onder luid applaus het veld op. Zijn eerste schot dwong doelman Davy Roef tot een goede parade. Toen Gent de gelijkmaker scoorde, zorgde Bertaccini zelf voor de 2-1 en op counter bood hij Ito de 3-1 op een dienblaadje aan.

Waarom begon Bertaccini op de bank?

"Ik denk dat het de beste keuze was om op de bank te beginnen, ook voor hem. We hebben er over gesproken en hij was met zijn hoofd nog bij Sint-Truiden, om hier nog iets te laten zien", legt Wouter Vrancken uit.

"Als je dat vanaf de eerste minuut wil gaan doen, dan kom je op een gegeven moment in de vermoeidheidszone die je parten speelt. Met alles in het achterhoofd doe je dan misschien net niet die extra meter, terwijl hij nu net voluit zijn ding kon doen."

"Met Bertaccini weet je dat het doelgericht is. Bij zijn eerste trap op doel moest Roef hem al in de kruising gaan halen. Dat is gewoon zijn kwaliteit en dat is ook de reden waarom hij vorig seizoen topschutter was."

De aanvaller in Sint-Truiden houden? "Laat ons zeggen dat het er na vanavond niet makkelijker op zal worden", glimlacht de coach.