Gaf Ivan Leko een serieuze hint na de match? Bertaccini is alvast duidelijk: "Mogelijk mijn laatste match"

Adriano Bertaccini heeft zondagavond opnieuw zijn waarde bewezen voor STVV. In de 3-1 zege tegen KAA Gent was de invaller een gesel voor de verdediging van de Buffalo's.

Hij dwong eerst een owngoal af, scoorde vervolgens zelf en gaf ook nog een assist. Een wervelend optreden – misschien wel zijn afscheidswedstrijd? Na afloop straalde Bertaccini. “Er gaat alleen maar geluk door mijn hoofd”, zei hij bij Sporza.

Tegelijk gaf de aanvaller toe dat een vertrek tot de mogelijkheden behoort. “In mijn hoofd is dit misschien mijn laatste wedstrijd, maar je weet het nooit.” De naam van RSC Anderlecht zingt al een tijdje rond als mogelijke bestemming.

Wat opvalt: ook bij tegenstander Gent lijken ze onder de indruk. Ivan Leko gaf na de wedstrijd te kennen dat zijn ploeg nog een type Bertaccini kan gebruiken. Een snelle, creatieve speler met diepgang. De link met de STVV-spits is daarmee snel gelegd, een transferhint?

Leko’s Gent kwam tegen STVV vooral aanvallend te kort. De coach zoekt nog naar de juiste wapens voorin, zeker nu de Buffalo’s balvastheid en snelheid missen in de laatste zone. Bertaccini's flitsende start lijkt precies het profiel dat Leko bedoelt.

Of Gent zich ook effectief meldt voor de 23-jarige Belg met Italiaanse roots, is nog onduidelijk. Maar de timing van Leko’s uitspraak is opvallend, temeer daar Bertaccini al weken op het verlanglijstje van andere clubs staat. Zijn prestaties zetten die interesse alleen maar kracht bij.

Zelf blijft de spits intussen professioneel. “Ik heb de supporters blij kunnen maken en mezelf ook", zei hij na afloop. “Hun gezangen raken me, ik wist dat als ik zou scoren, ik hen zou opzoeken.” De fans van STVV genoten, maar misschien voor het laatst van hun goudhaantje.