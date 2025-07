Cercle Brugge lijkt ook te willen shoppen bij... Dender: Warleson in deal betrokken?

Dender en Cercle Brugge speelden gisteren 0-0 gelijk, maar de kans is groot dat de besturen van beide ploegen elkaar deze week nog treffen. Er zijn immers niet één, maar wel twee spelers waarover gesproken moet worden.

Gisteren lieten we u al weten dat Warleson mogelijk op weg is naar Dender. De doelman zat niet meer in de selectie van de Bruggelingen. Vrijdag had nieuwe coach Onur Cinel hem op de hoogte gebracht dat Maxime Delanghe de eerste doelman zou worden.

De Braziliaan nam dat nieuws niet goed op en zijn entourage ging meteen aan de slag om hem een nieuwe club te vinden. Die nieuwe club zou wel eens goed Dender kunnen worden, waarmee zelfs al een akkoord bereikt zou zijn.

Deze week wordt daar verder over onderhandeld. Mogelijk brengt de Vereniging dan ook Joedrick Pupe ter sprake. De verdediger is bij Dender gepromoveerd tot kapitein na het vertrek van Gilles Ruyssen, maar staat in de belangstelling van de Bruggeling.

Als zelf geboren en getogen Bruggeling zou Pupe wel oren hebben naar een verhuis. Cercle wil vooral anticiperen op een mogelijk vertrek van Christiaan Ravych.

De kans bestaat dat Pupe in een deal met Warleson betrokken wordt, maar het moet nog allemaal uitgewerkt worden. De onderhandelingen erover beloven nog pittig te worden, want Dender wil Pupe eigenlijk niet kwijt.