Hayen verrast iedereen met rotatiesysteem met doelmannen, Mignolet reageert zonneklaar

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Simon Mignolet leverde een glansprestatie tegen Racing Genk. Toch zal hij niet onder de lat blijven staan bij Club Brugge, onthulde Nicky Hayen.

Na zijn glansprestatie tegen Racing Genk ging iedereen ervan uit dat Simon Mignolet de komende maanden de nummer één in doel zou zijn bij Club Brugge. Maar zijn trainer Nicky Hayen heeft een ander plan.

"We hebben een heel duidelijk plan gemaakt met onze doelmannen", zei Hayen op zijn persconferentie. "We zullen potentieel elf wedstrijden spelen in augustus en zij weten perfect welke matchen ze zullen spelen." Details deelde Hayen uiteraard niet.

"Zowel Mignolet als Jackers hebben een erg goede voorbereiding achter de rug, dus ze zullen allebei spelen. Na de interlandbreak begin september zullen we de situatie herbekijken", zei Hayen nog over zijn plan.

Mignolet toont begrip voor keuze Hayen

Mignolet zelf blijft rustig onder situatie, hij begrijpt dat zijn leeftijd (37 jaar) en zijn contract (tot midden 2026) er ergens mee te maken hebben. Hij kan alleen maar tonen in de wedstrijden die hij speelt dat hij klaar is.

"Ik snap ook dat de club niet alleen naar vandaag, maar ook naar de toekomst kijkt. Er zal ook gekeken moeten worden wat er na mij komt. Het is vooral belangrijk dat Club Brugge succesvol is, en niet Simon Mignolet. En daar zal ik altijd mijn steentje aan bijdragen", zei de doelman nog.