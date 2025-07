Karetsas benoemt meteen groot werkpunt van Racing Genk: "Moeten we echt op werken"

Racing Genk heeft op het veld van Club Brugge drie punten uit handen gegeven. Dat de twee tegengoals vielen op een stilstaande fase, stoorde Kos Karetsas mateloos.

De laatste vier wedstrijden op Jan Breydel had Racing Genk allemaal verloren, maar de Limburgers voetbalden toch vrank en vrij tegen Club Brugge, met aanvallend voetbal. Halfweg de eerste helft hadden de Limburgers ook 70% balbezit.

Na zo'n tien minuten had Racing Genk ook al gescoord met een goal van de Zuid-Koreaanse spits Oh. Maar vooral in de tweede helft kwam Club Brugge steeds beter in de wedstrijd en scoorde het ook twee keer.

Karetsas vindt hoekschoppen van Racing Genk een probleem

Ordonez iets na het uur en Mechele tien minuten voor tijd trapten de bal binnen nadat een hoekschop in de zestien was blijven hangen. "Die corners, dat is een zwak punt. Daar moeten we zeker op werken", reageerde Kos Karetsas achteraf.

"Ik denk niet dat Club Brugge de grootste kansen heeft gekregen, die waren voor ons. Wij hebben ook het mooiste voetbal gebracht en waren dominant. Ik had niet het gevoel dat Club Brugge beter was dan Racing Genk. Sowieso niet."

"Ik ga wel met een goed gevoel naar huis. We hebben een heel goede eerste wedstrijd van het seizoen gespeeld, er is helemaal niets aan de hand. Als we zo blijven spelen, gaan de resultaten wel volgen."