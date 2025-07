Keepersplan van Club Brugge-trainer Hayen lag al even klaar, maar wat als het niet lukt in de Champions League?

Gokt Nicky Hayen juist met zijn rotatiesysteem? Hij verraste zowat iedereen met zijn plan om te roteren tussen de doelmannen.

Ondanks de enorme staat van dienst van Simon Mignolet leeft de doelmannenkwestie bij Club Brugge als sinds het begin van het seizoen. Ook Nordin Jackers heeft inmiddels zijn talent al laten zien. Mignolet keepte echter een sterke voorbereiding en ook zijn prestaties in de eerste officiële matchen van het nieuwe seizoen waren knap.

Met cruciale tussenkomsten had Mignolet een belangrijk aandeel in het veroveren van de Supercup en de overwinning in de competitie tegen RC Genk. Dat zou een perfecte voedingsbodem kunnen zijn om vast te houden als Mignolet als eerste doelman, maar Hayen heeft tot de interlandbreak de matchen onder zijn keepers verdeeld.

Club Brugge maakt in zomer belangrijke plannen

HLN meldde eerder al dat Mignolet de Europese matchen zou keepen en Jackers in de competitie in doel zou staan. Dit bevestigt Het Nieuwsblad nu ook en bovendien worden er ook nog wat details geschetst. Zo heeft dit plan vorm gekregen tussen de zomerstage van Club, die eindigde op 10 juli, en de Supercup, die gespeeld werd op 20 juli.

Het is geweten dat Simon Mignolet vooraf geen fan was van roteren, maar alle partijen kunnen wel leven met de beslissing van de coach omdat de afspraken heel duidelijk zijn. Beide doelmannen weten ruim vooraf welke matchen ze zullen spelen. Dat is de theorie. Het is immers nog mogelijk dat Club niet doorstoot naar de play-offs van de Champions League.

Speelt Mignolet amper 2 matchen in een maand?

Om die te bereiken, moet Club Brugge RB Salzburg aan de kant zetten. Dat is een haalbare opgave, maar een garantie op succes is er niet. Het is voorlopig onduidelijk of de plannen worden herbekeken als dit niet lukt. In het rotatiesysteem van Hayen zou dat betekenen dat Mignolet slechts twee matchen speelt komende maand.