"Of ik getwijfeld heb aan hem?" Vanaken eerlijk na glansprestatie van Mignolet

Club Brugge is met een thuiszege tegen Racing Genk aan het nieuwe seizoen begonnen. Het mocht daarvoor wel zijn doelman Simon Mignolet bedanken.

Voor aanvang van dit seizoen was er twijfel over wie er onder de lat zou staan bij Club Brugge: Simon Mignolet of Nordin Jackers. Het werd uiteindelijk toch de 37-jarige Mignolet en tegen Racing Genk toonde hij waarom hij de voorkeur kreeg.

Mignolet voorkwam in de tweede helft enkele keren een tweede doelpunt van Racing Genk. Ook kapitein Hans Vanaken besefte dat hij zijn provinciegenoot dankbaar mocht zijn. "Maar wat Simon deed, doet hij al jaren."

"Of ik getwijfeld heb aan hem? Ik alvast nooit. Iedereen bij Club Brugge weet wat Simon kan en dat hij nu opnieuw getoond. Op zijn 37ste is Simon nog altijd heel belangrijk voor ons", benadrukte de kapitein nog eens.

Vanaken eerlijk over slecht eerste helft

Mignolet was op niveau, maar dat nog niet gezegd worden van zijn ploegmaats in de eerste helft. Er moest volgens Vanaken dan ook bijgestuurd worden tijdens de rust. "Het was niet goed in de eerste helft, daar moeten we eerlijk over zijn."

"We hebben snel kunnen schakelen en ook de invallers waren heel belangrijk met veel snelheid op de flanken. Na winst in de Supercup kunnen we met deze prestatie zeker verder", besloot Vanaken nog.