Club Brugge keihard: ultimatum AC Milan voor Jashari wordt gewoon van tafel geveegd

De transferstrijd rond Ardon Jashari sleept zich verder voort. Volgens HLN-journalist Tomas Taecke heeft Club Brugge het nieuwste — en zogezegd 'laatste' — bod van AC Milan opnieuw resoluut geweigerd.

De Italiaanse topclub bood naar verluidt zo’n 38 miljoen euro, bonussen inbegrepen, maar ook dat bleek niet genoeg om blauw-zwart over de streep te trekken. Club Brugge blijft voet bij stuk houden in het dossier.

De vice-kampioen wil zich niet onder druk laten zetten door de Italiaanse grootmacht, en benadrukt dat de timing en voorwaarden van de deal in hun voordeel moeten spelen. In Brugge leeft sterk het gevoel dat Milan hoopt te profiteren van tijdsdruk, tevergeefs, zo blijkt.

De jonge Zwitserse middenvelder Jashari staat al weken op het verlanglijstje van Milan, dat hem ziet als een belangrijke pion voor de toekomst. De interesse is concreet en intens, maar Club Brugge blijft overtuigd van zijn meerwaarde op het veld én zijn potentiële marktwaarde in de toekomst. 40 miljoen of niet, dat is het standpunt.

Jashari, die vorig seizoen werd binnengehaald als recordtransfer van Luzern, maakte een enorme indruk in zijn eerste seizoen. Er waren nog andere geïnteresseerden, maar Jashari maakte al snel duidelijk dat hij enkel naar de Rossoneri wou.

Voorlopig blijft Jashari echter gewoon in Jan Breydel, en krijgt Club alle lof voor zijn standvastigheid in deze transfersoap. Jashari zelf loopt al weken ongelukkig rond, maar bij Club zijn ze niet van plan om zich onder druk te laten zetten door de speler, zijn entourage of AC Milan. Hoe het gaat aflopen, blijft een open vraag.