Club Brugge nog niet klaar op de transfermarkt: Degryse geeft aan waar er zeker nog iets bij moet

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Club Brugge won weliswaar met 2-1 van Racing Genk, maar volgens analist Marc Degryse toonde de wedstrijd duidelijk aan dat de ploeg nog werk heeft.

De aanval lijkt momenteel de regio waar er nog versterking bij moet. “Vermant had het moeilijk tegen een sterke defensie", merkte Degryse op. “Het offensieve compartiment is nog niet helemaal klaar.”

Opvallend was dat beide doelpunten van Club kwamen van centrale verdedigers Ordóñez en Mechele. “Dat zegt genoeg", vindt Degryse. “Er is voorin nog te weinig dreiging en efficiëntie. Je kan niet altijd rekenen op goals van achteruit.”

Ook op de rechterflank kampt Club Brugge met problemen. Vetlesen en Spileers moesten daar tegen Genk depanneren, maar dat bleek verre van ideaal. “Zij zijn noodoplossingen. Daar moet dringend een echte oplossing komen", aldus Degryse.

Degryse wijst er ook op dat Club deze zomer belangrijke pionnen verloor. “Met De Cuyper en Jashari zijn twee sterkhouders vertrokken. Ook Jutglà en Talbi zijn weg. Zij hadden elk op hun manier hun impact op het spel.”

Toch is het volgens de analist niet abnormaal dat de ploeg nog zoekende is. “Club staat nog niet helemaal op punt, maar dat is niet onlogisch na zo’n zomer. Alleen komt die Champions League-voorronde er snel aan. Dan moet je er wél staan.”

Degryse besluit dat er nog gerichte versterking nodig is. “Meer concurrentie en scherpte zijn essentieel. Zeker voorin en op rechts ligt nog een uitdaging voor Club."