Simon Mignolet is duidelijk over rotatiesysteem van Nicky Hayen

Club Brugge kiest voor opvallend keepersplan: Mignolet en Jackers verdelen wedstrijden tot de interlandbreak. De ene pakt Europa, de andere de competitie.

Nicky Hayen kondigde zondag aan dat er een beurtrol is gemaakt bij Club Brugge in doel. Simon Mignolet zou de Europese wedstrijden mogen keepen, terwijl Nordin Jackers de competitie voor zijn rekening neemt.

Dit tot de interlandbreak, nadien wordt de situatie opnieuw bekeken. Mignolet praatte erover bij de HLN voetbalpodcast "Goh, het is vooral belangrijk dat er een goede doelman tussen de palen staat."

"We weten wat het plan is tot en met 31 augustus. Ik snap het ergens wel. Ik probeer me daarin te schikken. Ik ben niet degene die de beslissingen moet maken. Ik moet gewoon op het veld tonen dat ik er sta", vervolgt de keeper.

Frank Boeckx heeft ervaring met zo'n systeem, en is er zeker geen fan van. "Ik vond het toen alleszins niet leuk. Destijds roteerde Hein Vanhaezebrouck met Mats Selz en mij."

"Mats ging elke dag op de deur kloppen bij onze coach omdat hij wilde spelen. Pas op: ik vond het evenmin leuk, hoor. Het is een zwaard van Damocles boven de ploeg", besluit Boeckx.