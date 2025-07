Club Brugge zet in midden van rotatieverhaal Mignolet in de bloemetjes, maar krijgt veel verwijten: "Bevrijd Jashari"

Het is geen seizoensbegin zonder commotie voor Club Brugge. De stormpjes rond Jashari en Mignolet eisen behoorlijk wat aandacht.

Het zijn natuurlijk twee zeer uiteenlopende verhalen. Recent kwam vooral het geplande rotatiesysteem van Nicky Hayen ter sprake. Daardoor zou Simon Mignolet tot einde augustus op de bank zitten in de Belgische competitie. Dat is toch opmerkelijk, gezien het palmares van Mignolet en de vorm die hij in het begin van dit seizoen ook weer demonstreert.

We weten niet of bij Club Brugge iedereen op dezelfde lijn zit, want uitgerekend nu werd op de sociale mediakanalen van blauw-zwart een filmpje gelanceerd met topsaves van Mignolet tegen RC Genk. "Op de afspraak", staat er boven de compilatie van de videobeelden geschreven. Dat was Mignolet zeker en vast zondagavond.

Opmerkelijk timing voor video Club Brugge

Dankzij zijn reddingen kon Club Brugge een moeilijke partij winnend afsluiten (2-1). Hayen zal natuurlijk geen probleem hebben met deze video, want het is niet zo dat de trainer zijn waardering voor Mignolet verloren heeft. Het blijft wel een opmerkelijke timing, want komend weekend zal Mignolet dus niet onder de lat staan in Mechelen.

At the appointment. 🫡 pic.twitter.com/6PLIoTwfFl — Club Brugge KV (@ClubBrugge) July 28, 2025

Er zijn al honderden reacties gekomen op het filmpje van Club, maar die hebben vaak niets met de doelmannen te maken. Het is duidelijk dat de transfersaga rond Jashari ook nog altijd enorm leeft. Bij de reacties staan tal van verwijten van Italiaanse fans die vinden dat Club de Zwitserse speler moet laten vertrekken.

Italiaanse fans eisen vertrek Jashari

De lelijke kant van sociale media laat zich zo ook weer zien. Er vallen enkele niet mis te verstane termen en Engelstalige scheldwoorden. "Bevrijd de Zwitser, bevrijd Jashari, wordt er onder meer geschreven." AC Milan deed al enkele keren een bod, maar bij Club Brugge houden ze het been voorlopig stijf.