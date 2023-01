Sterke tweede helft levert Racing Genk zege op in felbeladen topper tegen Club Brugge dat vergeet om kansen af te maken

Racing Genk heeft gedaan wat het op speeldag 1 niet lukte: winnen van Club Brugge. In een felbeladen topper met 2 rode kaarten en tal van gele kaarten won de leider met 3-1 van Club Brugge.

Aangename openingsfase

Parker verraste door Buchanan op de rechtsachter positie te zetten maar ook met een basisplaats voor Noa Lang en verloren zoon Eder Balanta op het middenveld. Bij Racing Genk kregen we de te verwachten elf namen tussen de lijnen.

De pionnetjes stonden goed neergezet door beide trainers waardoor het lang wachten was op doelgevaar. Een doorjagende Munoz werd omspeeld door Mignolet en een afstandsscot van Skov Olsen kon Vandevoordt niet in verlegenheid brengen.

Na 20 minuten was de eerste grote Brugse kans wel meteen raak. Heynen leek Meijer in de tang te hebben aan de zijlijn maar liet de Nederlander toch nog passeren. Hij koos Vanaken uit in de 16 die door de benen van McKenzie de 0-1 voorbij de kansloze Vandevoordt legde.

Erg lang duurde de voorsprong voor dde bezoekers echter niet. Na een korte corner bracht Paintsil de bal in het pak. Cuesta klom het hoogste en kopte de bal in doel voorbij een uitkomende Mignolet die met de vuist vooral het gezicht van de Colombiaanse verdediger raakte.

Poppen en dansen

De sfeer werd wat grimmiger en even leek het erop dat Lawrence Visser compleet Mission Impossible-gewijs een gezichtsmasker van Mateu Lahoz had aangetrokken. De uitademing vond meer plaats in het fluitje dan in de Genkse buitenlucht en de arm ging graag naar de binnenzakken waar de kaarten zaten. Paintsil, Lang, Buchanan, Munoz en Sylla gingen in een tijdspanne van 15 minuten vlotjes op de bon Vooral met die van Munoz had Wouter Vrancken een probleem en ging ook hij op de bon. De Genk-trainer ging even in de verbale reactie en kreeg prompt een tweede geel karton: rood.

© photonews

Genkse druk

Mocht er een jury aan te pas gekomen zijn, had Club Brugge de eerste helft wellicht gewonnen, al had Onuachu nog een grote kans op de 2-1 maar raakte hij niet voorbij Mignolet. De thuisploeg kwam deze keer het gretigste uit de kleedkamer. Heynen had de 2-1 aan de voet na balverlies van Sylla op de rechterflank maar de Genkse kapitein leek niet uit te komen met zijn passen en kon de assist van Munoz enkel op een slappe manier richting doel verwerken zonder Mignolet te bedreigen.

Maar Brugse kansen

Net wanneer Genk langzaam maar zeker Club richting de eigen 16 aan het drukken was, braken de bezoekers uit via Noa Lang. De Nederlander kon alleen op Vandevoordt afstormen maar hij miste onbegrijpelijk de opgelegde kans. Even later vergat Vandevoordt de bal tijdig weg te trappen onder druk van Vanaken. De Genkse goalie had geluk dat de bal over zijn doel caprioleerde.

© photonews

Toch Genk dat aan het langste eind trekt

De Limburgers lieten zich echter niet van de wijs brengen en bleven het dominantste aan de bal. El Khannouss nam de bal even mee onder de zool om dan Paintsil aan te spelen. Die legde de bal voor richting Onuachu in de 16. De Nigeriaan trapte niet meteen op doel maar koos ervoor om zovel Mechele als Buchanan voor hem in de wind te zetten om dan Mignolet te vloeren in de korte hoek.

Net als voor de 2-1 kreeg ook Club Brugge erna ook een grote kans. De ingevallen Rits koos altruïstisch voor de eveneens ingevallen Yaremchuk maar de Oekraïener kreeg de bal niet in het lege doel. De opdracht werd voor Club een kwartier voor tijd nog wat lastiger toen Sylla zich niet neerlegde bij een beslissing van Visser en zijn tweede gele kaart kreeg.

© photonews

Racing Genk liet er geen gras over groeien om het nummerieke overgewicht om te zetten in een comfortabele voorsprong. El Khannouss was ditmaal de man van de assist. Op aangeven van Trésor sneed hij de 16 in om dan Heynen voor doel aan te spelen. De kapitein van Genk doet het wat klungelig maar werkt de bal wel in één tijd in doel.

Na het verlies tegen Kortrijk heeft Racing Genk op een mooie manier het vertrouwen weer helemaal opgekrikt. Scott Parker moet met Club Brugge nu al 15 punten goedmaken op de leider en ziet AA Gent op 3 punten achtervolgen op plaats 5.