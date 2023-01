Zesde keer op rij: Union gaat in de slotfase op en over hardwerkend Anderlecht dat meer dan 80 minuten met tien stond

Union kan geen burenstrijd meer verliezen. Voor de zesde keer op rij trekken ze aan het langste eind in twee jaar tijd. Da's geen toeval, maar deze keer mocht Anderlecht zich toch beklagen. Met tien deden ze het heel lang goed en kwamen ze ook op voorsprong. In de slotfase brak het echter helemaal.

Zeven gele kaarten en een rode... Bram Van Driessche had zijn werk om de match onder controle te houden. Na tien minuten deelde hij al een rode kaart uit voor Anderlecht-linksachter Moussa N'Diaye. De Senegalees had Lazare laten wegglippen en gaf hem een duw in de rug met de schouder. Hij leek gered te worden door de scheidsrechter die buitenspel zag, maar de VAR had er ook nog een woordje over te zeggen. Na het bekijken van de beelden was het dan toch geen buitenspel en had de 20-jarige Lazare als laatste man dus een loepzuivere kans ontnomen.

Van Driessche eist hoofdrol op

Het hielp de partij niet echt vooruit. Meer nog, het werd een kwaliteitsloos schouwspel met veel fouten en met spelers die meer bezig waren elkaar kaarten te proberen aannaaien dan dat er voor doelpunten gegaan werd. Zelfs Brian Riemer kreeg een geel karton onder de neus. Verbruggen kon zich wel twee keer onderscheiden op schoten van Adingra en Nieuwkoop, meteen ook de twee enige kansen van de eerste helft.

Riemer had bij de rode kaart van N'Diaye er Refaelov afgehaald. De Israëli is de enige die offensief iets kan creëren. Anderlecht kwam amper in de buurt van Moris. Een eerste helft die dus meer weg had van gevechtsvoetbal en waarin Van Driessche op een gegeven moment de pedalen leek te gaan verliezen.

Anderlecht legt risico in spel

In de tweede helft kwam Anderlecht heel wat ambitieuzer voor de dag. De thuisploeg begon zowaar te domineren en speelde met risico. Met een Verbruggen die alles uit zijn doel ranselde dat er maar op af geschoten werd. Zo ook een poging van Vanzeir, die zoiets weinig mist. En ineens was daar dan toch Fabio Silva.

Amuzu snelde zijn man voorbij, maar niemand die veel van de voorzet verwachtte. Maar Ciske legde de bal panklaar voor Silva en die schoot in één tijd... in de winkelhaak. Prachtige goal en zijn eerste sinds 10 november 2022 in de beker tegen Lierse. Het moet gezegd: de mentaliteit bij paars-wit was voorbeeldig. Union geraakte er amper door en iedereen bleef zijn verdedigend werk doen.

Slotfase is er te veel aan

Maar één moment van desorganisatie kostte hen veel. Sardella was geblesseerd, moest naar de zijlijn, maar Riemer stuurde hem weer het veld op. Het kostte hem een gele kaart en hij moest opnieuw naar de kant. Terwijl Anderlecht met negen stond en Sardella naar zijn plaats rende, profiteerde Union. Lynen gaf een fantastische doorsteekpass op Vanzeir en die faalde niet alleen voor Verbruggen. Iedereen bij Anderlecht wel woedend.

En het werd nog veel erger voor de thuisploeg. Een afgeweken schot van Lynen verdween achter Verbruggen in doel: 1-2. Dat hadden ze nu ook niet verdiend, want op vechtlust hadden ze zich in de match weten te houden en een gelijkspel leek logischer. Maar de kelk moest zelfs tot op de bodem leeg, want Adingra maakte er zelfs nog 1-3 van.