Een wedstrijd die op en neer ging en met tweemaal het venijn in de staart. Mazzu-time is weer helemaal terug bij Sporting Charleroi dat een belangrijk driepunter meeneemt uit de Oostkantons.

De wedstrijd begon met één minuut applaus om de overleden voetballegende Pelé te eren. Op het grote scherm in het stadion werden beelden getoond van de drievoudige wereldkampioen. Het was open dat we even veel mooie doelpunten te zien.

Eerste helft

Charleroi had duidelijke intenties in de eerste helft. Hoog druk zetten en proberen zo snel mogelijk op voorsprong te komen. Het balbezit en de kansen waren voor hen, maar de bal ging er maar niet in. Eupen plooide helemaal terug en kon alleen op de tegenaanval af en toe zachtjes tegen prikken.

Het venijn van de eerste helft zat in de staart. Stef Peeters met een prima vrije trap die in het strafschopgebied van Charleroi terechtkwam. Boris Lambert was prima ingelopen en kon zo de bal voorbij Koffi inkoppen.

Eupen kreeg vertrouwen na het doelpunt en ging op zoek naar een comfortabele 2-0 voorsprong met de rust. Charles-Cook ging op wandel door de defensie van Charleroi, maar zijn schot werd gekeerd en over de zijlijn gewerkt. Zo stond de thuisploeg op voorsprong na de eerste 45 minuten.

Tweede helft

De intenties van Charleroi waren duidelijk bij het begin van de tweede helft. Zo snel mogelijk de gelijkmaker op het bord plaatsen. Ze kozen ervoor om hoog druk te zetten om zo Eupen het voetballen te ontnemen. Dit lukte ook want na 55 minuten spelen was de gelijkmaker daar. Marco Ilaimaharitra met een prachtige actie waardoor hij Ken Nkuba helemaal alleen voor doel zetten. De flankaanvaller twijfelde niet en bracht de bordjes terug in evenwicht.

De partij ging op en neer en beide ploegen kregen nog een aantal kansen, maar zonder succes. Peeters van Eupen zijn vrije trappen en hoekschoppen zorgde ervoor dat de defensie van Charleroi bibberde, maar niet brak.

Zorgane

Wederom zat het venijn in de staart. De druk die Charleroi zette op de verdediging van Eupen loonde. De zoveelste hoekschop in de partij en deze keer was het wel prijs. Damien Marcq werd niet veel in de weg gelegd en de verdediger kon mooi de bal voorbij Moser koppen.

Uitzinnige vreugde bij de meegereisde supporters en Mazzu-time was weer helemaal terug bij Sporting Charleroi. Dat zo de drie punten mee naar huis nam.