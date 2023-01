Stunt tegen Genk krijgt vervolg op de valreep: Avenatti KVK-held in Leuven en Kortrijk weg van de degradatieplaatsen

Met een stunt tegen Genk had KVK laten zien dat het wel degelijk wat in zijn mars heeft. OHL was de volgende tegenstander in de competitie. De opmars onder Storck werd verdergezet, al was daar wel een late winnende treffer van Avenatti voor nodig.

OHL-KVK was de afsluiter van de speeldag en ook dezelfde affiche die in de vorige ronde van de Beker van België op het programma stond. Kortrijk ging toen in Leuven winnen en moest dat opnieuw doen om weg van een degradatieplaats te geraken. Het begon dan ook zeer gretig, met veel druk naar voren. In de eerste acht minuten geraakte Leuven niet over de helft.

Wanneer dat dan een eerste keer wel gebeurde, was het ook wel onmiddellijk prijs. Een afgeblokt schot belandde in de voeten van Al-Tamari, die prompt de 1-0 binnenprikte. Gevleid op dat moment, maar OHL zou het met die voorsprong op het bord gauw beter gaan doen. Er kwamen meer duels aan te pas en de thuisploeg wist er in eerste instantie voldoende te winnen.

Met de rust in zicht was er toch opnieuw meer drang te merken in het spel van de bezoekers, die zo nog eens kwamen opzetten. Eerst zat Cojocaru nog met zijn vingertoppen bij een schot van Bruno. Een voorzet van Avernatti richting diezelfde Bruno werd door niemand meer aangeraakt. De botsende bal resulteerde zo in de 1-1 op slag van rust.

Beide ploegen konden nog voor de winnende treffer gaan en deden dat dan ook. Holzhauser zag een fraaie vrijschop uiteen spatten op de paal. Kort nadien was het 1-2 in plaats van 2-1. Het schot van Sych raakte Ricca nog en verdween zo uit doel. Opnieuw een knullige tegentreffer voor OHL, KVK van zijn kant had zo wel netjes een scheve situatie helemaal rechtgezet.

Dat was echter nog niet de laatste wending in deze match. Nadat Gueye een mogelijkheid op 1-3 over schoot, kopte Patris aan de overkant op hoekschop de 2-2 binnen. Verdiend wel voor OHL, dat bij de achterstand nooit had opgegeven. Al-Tamari aan de ene kant en Selemani aan de andere kant zetten vervolgens nog de keepers aan het werk. Avenatti was diegene die het laatste woord had met zijn kopbalgoal in de 93ste minuut.