Marc Brys blijft achter genomen risico's staan: "Wij willen in elke wedstrijd blijven voetballen voor winst"

Marc Brys en zijn ploeg hebben een zure tik te verwerken. In de match tegen KVK werden risico's door beide teams genomen aan het eind om nog de volle buit te pakken en zeker OHL drong nog aan. Het kreeg nog het deksel op de neus.

Voornamelijk over de tweede helft was Marc Brys tevreden: de trainer telde in die periode zes Leuvense kansen. Nochtans kwam OHL 1-2 achter, maar het maakte een klein kwartier voor tijd 2-2 via Patris. "Dan heb je de keuze: ofwel verzoen je u met het resultaat ofwel probeer je de wedstrijd te winnen. Wij willen in elke wedstrijd blijven voetballen voor winst", aldus de Leuvense coach.

Vermijdbare tegentreffers

Met iets meer behouden spel was de kans misschien groter geweest om toch een punt thuis te houden. Spijt over de gekozen aanpak was er dus niet. Wel over de tegentreffers. "Vergelijkbaar met de twee voorgaande tegendoelpunten was ook het derde tegendoelpunt vermijdbaar", moest Brys vaststellen.

"De 2-3 was een kopbal van op zeven-acht meter die door de benen van de keeper gaat. Dat zijn goals die we hadden en moeten vermijden en zelf hadden we misschien ook nog meer kunnen scoren", klonk de analyse. "Ondanks de nederlaag hebben we goed voetbal gebracht, met veel beweging."

Uitvallen Maertens

Naast het resultaat is het uitvallen van aanvoerder Mathieu Maertens een domper, want dat was meteen merkbaar in het spel. "We zien met argwaan het verdict van Maertens tegemoet en zijn enorm ontgoocheld dat we geen punten thuishouden."