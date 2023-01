Felipe Avenatti verovert titel van man van de match in 93ste minuut: geen toeval dat spits bij oude liefde weer openbloeit

Felipe Avenatti heeft zichzelf opnieuw op de kaart gezet. Het werd wel pas in de 93ste minuut duidelijk dat de boomlange aanvaller de man van de match was in OHL-KVK.

Nochtans was de aanwezigheid van de Uruguayaan vooraan bij KVK wel iets waar ze bij Leuven de hele tijd rekening mee moesten houden. Tegelijkertijd was het een gelijkopgaande match zonder uitgesproken uitblinkers, maar de doeltreffendheid van Avenatti geeft de doorslag. Zowel in de uitkomst van de wedstrijd als in onze keuze voor man van de match.

Soms was het doeltreffendheid met een gelukje. Zoals bij de 1-1: zijn voorzet werd gelukkig niet niet aangeraakt door Massimo Bruno en botste zo perfect tussen de palen. Wel veelzeggend dat Avenatti zich aanbood op de rechterflank en van daaruit die voorzet kon trappen.

Kopkracht

Hij is een spits die zich op zijn wijze leent ten dienste van het team en niet enkel maar in de zestien meter opereert. Wel duikt de ex-speler van Standard en Beerschot daar op wanneer zijn ploeg hem daar nodig heeft. Zoals bij de 2-3 in de 93ste minuut. Zijn kopkracht is altijd één van zijn kwaliteiten geweest.

Met volle kracht en overtuiging de bal inkoppen, dat hoef je hem niet te leren. Soms hoeft zo'n kopbal dan niet eens goed geplaatst te zijn, zoals bij de winnende treffer in Leuven is gebleken. Het is geen toeval dat Avenatti uitgerekend bij Kortrijk opnieuw boven water komt, na te licht te zijn bevonden voor de top van het Belgische voetbal.

Vieren met fans

Je moet weten hoe je hem moet gebruiken en zoals zo vele spitsen leeft hij van vertrouwen. Uiteraard was iedereen bij Kortrijk door het dolle heen, maar hoe de matchwinnaar met de fans ging vieren is echt wel veelbetekenend. Een Avenatti op zijn best kan een troef zijn voor KVK in de degradatiestrijd.