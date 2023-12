Cercle Brugge duikt opnieuw de top zes in met makkelijke zege tegen zwak KV Kortrijk

Cercle Brugge heeft in eigen huis makkelijk afgerekend met een ontstellend zwak KV Kortrijk. Met goals van Somers, Denkey en Minda hield het de drie punten thuis.

KV Kortrijk had nog maar twee keer gewonnen dit seizoen, telkens in eigen huis tegen de twee ploegen in Brugge. De hekkensluiter mocht dus hopen op een derde zege van het seizoen.

Maar Cercle Brugge was niet van plan om opnieuw te verliezen tegen Kortrijk en koos meteen voor de aanval. Na iets meer dan tien minuten kopte Minda ook binnen, maar zijn doelpunt werd afgekeurd voor buitenspel.

De thuisploeg bleef aanvallen en onder meer Gboho, Denkey en Popovic gingen hun kans, maar zij raakten allemaal niet voorbij doelman Vandenberghe, die opnieuw een uitstekende wedstrijd keepte.

Net voor de rust liet Minda nog een uitstekende kans liggen, hij kopte een kans van dichtbij over. Maar kapitein Somers zorgde toch voor de verlossing, bij een flipperkastmomentje na een hoekschop trapte hij van dichtbij binnen.

Cercle telt Kortrijk al voor het uur uit

Na amper twee minuten in de tweede helft trof ook topschutter Kevin Denkey raak. Op aangeven van Gboho knalde hij in de zestien in de korte hoek binnen. En net voor het uur zorgde Minda ook voor de 3-0 met een laag, gekruist schot.

Denkey miste daarna nog een grote kans op de 4-0, maar in de problemen kwam Cercle nooit. KV Kortrijk slaagde er in de hele wedstrijd niet in om de bal één keer binnen het kader te krijgen. Een vierde nederlaag in vijf wedstrijden is dan ook het harde verdict.

Cercle doet dan weer een goede zaak en pakt weer 6 op 6. Het komt daarmee voorlopig op gelijke hoogte met Antwerp en Genk. Komende woensdag sluit Cercle 2023 af met een verplaatsing naar Anderlecht.