Vervroegd kerstfeestje in Arteveldestad: Malick Fofana en KAA Gent dartelen OH Leuven helemaal zoek

KAA Gent wilde van zijn laatste thuiswedstrijd van 2023 een feestje maken. OH Leuven toonde zich in de KAA Gent Arena een al bij al gewillig slachtoffer en liet de Buffalo's hun feestje gewoon houden.

Hein Vanhaezebrouck zette jong talent Bram Lagae achteraan in zijn ploegopstelling, terwijl hij voorin de voorkeur gaf aan Gift Orban naast Cuypers - voor Tissoudali was een plekje op de bank gereserveerd. Bij de Leuvenaars verdween onder meer Braut Brunes opnieuw naar de bank, voor coach Oscar Garcia werd het ook stilaan tijd om punten te pakken om onderin wat weg te raken.

Malick Fofana het woelwater van de dag

Dan moet je natuurlijk wel stevig en geconcentreerd aan een wedstrijd beginnen. De eerste de beste kans was het al meteen raak voor de Buffalo's. Fofana dartelde op de linkerflank en vond Samoise aan de tweede paal. Die kopte vanuit een moeilijke hoek tegen de touwen: 1-0, Gent meteen op rozen en OH Leuven op achtervolgen aangewezen.

© photonews

© photonews

Het was Tobe Leysen die in de eerste helft erger moest voorkomen met een aantal prima reddingen, de bezoekers toonden zich op een paar kleine dreigingen na helemaal onmondig. Ook na de pauze konden we de mogelijkheden van de Leuvenaars nog steeds makkelijk op een hand tellen.

OH Leuven toont zich onmondig

Gent van zijn kant bleef dartelen, met Malick Fofana als man die betrokken was in alle doelpunten. Eerst knalde hij na een sterke run de 2-0 staalhard via de onderkant van de lat binnen. Daarna leverde zijn dribbels achtereenvolgens een vrije trap en een corner op, waar Kums zijn assistenconto kon opsmukken met gemeten voorzetten op Cuypers en Watanabe.

© photonews

© photonews

4-0, de wedstrijd helemaal gespeeld op twintig minuten van het einde. Vanhaezebrouck bracht van de weersomstuit vier nieuwe spelers tussen de lijnen en liet ook Laurent Depoitre zijn eerste minuten bij de A-kern maken na diens gescheurde achillespees die hem maanden aan de kant liet.

Malick Fofana mocht blijven staan en kon zo nog een kwartier lang spelen met de rechterflank van OH Leuven. In de fase van de waarheid toonden Tissoudali, Gerkens en co zich echter niet koelbloedig, waardoor de score niet meer hoger opliep. De fans vonden het allemaal wel goed en konden vervroegd een kerstfeestje bouwen.