Iedereen in katzwijm voor "fenomeen", wat vond jonge Buffalo zelf van zijn match? "9 op 10"

Je hebt indruk maken en je hebt indruk maken. Malick Fofana maakte tegen OH Leuven een grootse indruk. En dat viel ook de supporters overal ten lande op. Een doelpunt, een assist en ook betrokken in beide andere doelpunten: straf.

"Ik heb van Malick genoten zoals ik elke week van Malick geniet", aldus Hein Vanhaezebrouck na de 4-0 van KAA Gent tegen OH Leuven. "Op training doet hij soms dingen die niet normaal zijn, dus het komt niet als een verrassing."

Fofana zelf was ook tevreden met zijn wedstrijd: "Het helpt als je meteen een assist kan geven. Ik hou wel van de acties maken één tegen één en ik was wel bedrijvig. Misschien is het wel een van mijn beste wedstrijden uit mijn carrière."

Negen op tien op het rapport van Malick Fofana

"Als ik mijn rapport zou moeten maken? Dan zou ik me toch wel eens een 9 op 10 geven", klonk het zelfverzekerd. "We hebben het goed gedaan, ook als team. Na de 2-0 ging het vlotter om te spelen, dat zag je ook wel."

Ook op X was iedereen onder de indruk van de speler van KAA Gent. Een bloemlezing:

At 18, Malick Fofana is really turning it on. #gntohl pic.twitter.com/79m9l2xTnd — Will Downing (@WillDowningComm) December 21, 2023

Malick Fofana is een fenomeen. Ook een solide wedstrijd van Bram Lagae. Jong Gent 🔛🔝 — Mauro (@mauro_victoor) December 21, 2023

Certainly a show from Malick Fofana - what a talent! I am more worried about other clubs coming after him than Gift Orban right now. Might suggest that @Argyle take a look at Fofana 🤣 — An English Groundhopper in East Flanders (@AnFlanders) December 21, 2023

Malick Fofana is echt een heel goede voetballer. Send tweet. #gntohl — Frank Pietermaat (@Franko_PM2) December 21, 2023

Ge-wel-dige match van Malick Fofana. 💙 — Scoutlook (@b2001_j) December 21, 2023

Malick Fofana is a ridiculous player. LWB/LW versatility at such a young age is a huge ++ , but as one of many young Belgian wingers who are very fast/direct with great technical fundamentals, he’s probably suited as a winger long term. Could be a Doku/Duranville peer for sure — 🔄 (@utdinsights) December 21, 2023