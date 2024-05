Faillissement dreigt voor Standard: dossier van 777 Partners toont aan dat hun imperium op lucht gebouwd is

777 Partners, de eigenaar van Standard, zit in het bijzonder lastig parket. De investeringsgroep wordt zowel in de Verenigde Staten als in België voor de rechter gesleept. Ze worden geconfronteerd met minstens 16 aanklachten bij de rechtbank van New York wegens fraude en onbetaalde schulden.

777 Partners wordt aangevallen door vliegtuigverhuurbedrijven, investeerders, voormalige functionarissen van 777 of zelfs American Express, die $324.000 eisen. Onder deze klagers is er ook een bedrijf dat ongeveer $600 miljoen eist.

De RTBF bemachtigde het aanklachtendossier dat bij de rechtbank werd ingediend en daarin wordt ook regelmatig Standard genoemd. Standard wordt gepresenteerd als een van de vele slachtoffers van een georganiseerd frauduleus systeem.

Het begint allemaal in mei 2021, de 777 Partners-groep is volop in ontwikkeling. Om zijn ambities te financieren, zoekt het liquiditeit, investeerders. Josh Wander, de baas van 777, en zijn partners benaderen dan de Engelsen van Leadenhall om een lening van $350 miljoen te krijgen.

De Amerikanen stellen hen gerust. Ze beweren genoeg activa te hebben om de lening terug te betalen en zo hun schuld te voldoen. 777 herhaalt dit 40 keer voordat het bedrog anderhalf jaar later eindigt. In september 2022, ongeveer 6 maanden na de overname van Standard door 777, neemt een anonieme bron contact op met Leadenhall via e-mail en meldt dat de activa die ze als onderpand gaven niet bestaan.

Illegale borg

Leadenhall begint dan zijn eigen onderzoek en al snel worden de beschuldigingen bevestigd. Een deel van de activa, ongeveer $100 miljoen, die door 777 als zekerheid zijn beloofd, worden ook als zekerheid gesteld voor een andere lening van 777. Dubbele zekerheid voor dezelfde som: dat is illegaal.

Het wordt er ook van verdacht documenten te hebben vervalst. Alles komt in een stroomversnelling als 777 in 2023 probeert om Premier League-club Everton ovrer te nemen.

Om de gezondheid van de koper te waarborgen, vraagt de Engelse voetbalbond om zijn gecontroleerde accounts in te zien, 777 weigert. Veel investeerders haken af omdat er twijfel ontstaat. Ineens kan 777 geen leningen meer aangaan en ook hun schulden dus niet afbetalen. Hun geldschieters slepen hen voor de rechter.

Standard: geen geld meer

Welke impact heeft dat nu op Standard? Uit het dossier blijkt dat Standard zijn licentie heeft gekregen omdat een dochteronderneming van 777, 600 Partners, zich borg stelde voor de schulden. Ze weigerden echter hun rekeningen aan de KBVB te openbaren. 600 Partners wordt ook voor de rechtbank in New York aangeklaagd, wat niet veel goeds voorspelt voor de Rouches.

Als 777 Partners veroordeeld wordt, wat hoogstwaarschijnlijk is, zal de club het geld van 777 verliezen en enkel nog op de eigen middelen kunnen vertrouwen. Die volstaan echter niet om de verplichtingen na te komen. In dat geval kan enkel nog een overnemer soelaas brengen of het faillissement dreigt.