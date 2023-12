Marktwaarde al naar acht miljoen euro, onhoudbaar voor Gent? Vanhaezebrouck duidelijk: "En hij had vier assists moeten hebben, maar de spitsen ..."

Malick Fofana speelde tegen OH Leuven opnieuw een prima wedstrijd. Met een goal en een assist was hij van groot belang voor de Buffalo's. En zo maakt hij al weken aan een stuk een prima indruk.

Een goal en drie assists in zijn laatste vier wedstrijden in de Jupiler Pro League: Malick Fofana is on fire. Alles samen zit hij nu aan vier goals en zes assists voor de Buffalo's dit seizoen. En dat hadden er nog veel meer kunnen zijn, vindt coach Vanhaezebrouck.

"Ik heb het tegen Malick gezegd dat je bij KAA Gent geen twintig assists zal hebben op het einde van het seizoen. Hij had vier assists kunnen en moeten hebben tegen OH Leuven, maar de spitsen stonden niet op de juiste plaats."

© photonews

Ondertussen is de marktwaarde van de 18-jarige winger wel opnieuw omhooggegaan. In juni werd hij door Transfermarkt op 2,8 miljoen euro gepeild, via 6 miljoen euro in oktober staat hij nu op 8 miljoen euro. En dus rest de vraag stilaan: hoelang kan Gent hem nog houden?

Malick Fofana gaat volgens Hein Vanhaezebrouck nog niet vertrekken

Hij ligt nog tot juni 2026 onder contract bij de Buffalo's en volgens Hein Vanhaezebrouck zal hij niet vertrekken deze winter: "We gaan ze niet allemaal laten vertrekken. Na Nieuwjaar gaan we bijna geen spelers over hebben, dus gaat Malick nu nog niet vertrekken", is Hein Vanhaezebrouck duidelijk over de zaak.

"Ooit zal hij absoluut vertrekken, maar nu nog niet. Hij zal wel luisteren naar ons en zijn juiste moment kiezen. Om een goede carrière te maken moet je de juiste keuzes maken en niet op de eerste bus springen. Dat kan ook niet, want er zijn hier geen bussen meer die passeren", kon er een lachje af bij Vanhaezebrouck - een verwijzing naar de bushistorie aan het stadion van KAA Gent.