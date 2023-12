"Onbegrijpelijk": Sam Baro was het niet eens met beslissing en komt dan maar zélf met oplossing

De voorbije weken was er heel wat te doen over het busvervoer van en naar de KAA Gent Arena. De Lijn lijkt niet te willen buigen en dus gaan ze het bij de Buffalo's ... gewoon zelf doen. In 2024 zal dan moeten blijken hoe vlot alles verloopt en of er eventueel nog aanpassingen (moeten) komen.

KAA Gent beschikt over het modernste stadion van ons land. Het gaat bovendien ook prat op een goede mobiliteit. De vele fietsen aan het stadion horen daar ook onder meer bij, en een goede aansluiting via de trein en met (pendel)bussen.

Een paar weken geleden kwam echter naar buiten dat De Lijn heeft besloten in het nieuwe vervoersplan in Gent - dat ingaat vanaf 6 januari 2024 - om de lijnen naar de KAA Gent Arena te schrappen. Geen speciale lijn dus naar het stadion, een doorn in het oog van velen.

De Lijn deed dat eerder ook al in onder meer Brugge, maar snoeit nu dus ook in Gent. Bevoegd Vlaams minister van (Openbare Werken en) Mobiliteit Lydia Peeters (Open VLD) liet na een aantal interpellaties in het Vlaams parlement weten dat een beslissing al genomen werd in 2020 en dat ze niet bevoegd is. "Het is niet mijn taak als minister om voor elk individueel stadion te bekijken of en wanneer daar een bus moet komen", klonk het.

Sam Baro ging in gesprek met het stadsbestuur - dat ook niet te spreken is over de nieuwe regeling - en De Lijn, maar dat bracht geen zoden aan de dijk. Ook de supportersraad mengde zich in de debatten én er werd een petitie opgericht. Die werd ondertussen bijna 700 keer ondertekend, zeker ook een teken aan de wand.

Baro zelf vond het een "onbegrijpelijke" beslissing van De Lijn. HIj had gehoopt dat het busvervoer een positieve flow ging krijgen de toekomstige jaren, maar het werd als het van De Lijn afhing dus een verslechtering. De afspraken werden gemaakt, maar gesprekken hebben tot op heden niets opgeleverd.

Zelf verantwoordelijkheid opnemen

En dus hadden ze bij KAA Gent (onder het motto 'nie neute, nie pleuje') eigenlijk maar één oplossing meer: het zelf doen: "Voor Sam Baro is het evident dat KAA Gent daarom zelf zijn verantwoordelijkheid zal nemen. Vanuit bepaalde punten die De Lijn wél bereikt, zullen wij een dienstverlening met pendelbussen naar het stadion organiseren. Mogelijk wordt dit Gent Sint-Pieters en/of Gent Zuid, maar die punten moeten nog definitief vastgelegd worden", klinkt het bij de Buffalo's.

"De club bespreekt hierbij de mogelijkheid om de perrons van De Lijn en de rijstroken voor bussen te gebruiken om het vervoer zo vlot mogelijk te laten verlopen. Momenteel wordt ook bekeken welk type bus het meest geschikt kan zijn." De club beseft dat het een leertraject wordt en dat er mogelijk zal moeten worden bijgestuurd. "We hopen hiermee een oplossing aan te reiken en dus onze supporters tegemoet te komen."