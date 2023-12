Kums gaat ook los over VAR: "Kunnen hem net zo goed afschaffen"

Afgelopen weekend was er veel te doen over de 'Slag om Vlaanderen' tussen Club Brugge en Gent. Bij de Buffalo's waren ze niet tevreden over de scheidsrechters en Hein Vanhaezebrouck insinueerde zelfs dat Club bevoordeeld werd omwille van wat er tegen KV Mechelen gebeurde.

Gent voelde zich wel het kind van de rekening. "Ik denk niet dat er een probleem is tussen de scheidsrechter en Gent", geeft hij aan bij de RTBF. "Aan de andere kant is er wel duidelijk een probleem met de VAR, die scheidsrechterlijke dwalingen moet corrigeren: dat is toch hun reden tot bestaan?" "Ik geef toe dat sommige fases moeilijk zijn, als je een buitenspel op één of twee centimeter moet beoordelen... Maar er zijn veel andere fases die voor iedereen heel duidelijk zijn. De scheidsrechters worden nerveus... en de spelers ook! Wij, de spelers, willen dit soort fouten niet meer. Anders kunnen we net zo goed de VAR afschaffen en teruggaan naar het oude systeem waarbij alleen de scheidsrechter beslist." Kums vindt dat het te arbitrair is momenteel. "Er worden nog steeds te veel fouten gemaakt door VAR. Daarna zeggen dat het de competitie en de strijd om de titel gaat beïnvloeden, dat is een no-no. Maar de uitkomst van bepaalde wedstrijden beïnvloeden, ja..."