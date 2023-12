Na acht maanden en onder luid hartverwarmend applaus terug voetballer: "Hij gaat zijn nut nog bewijzen dit seizoen"

Hét moment van KAA Gent - OH Leuven was misschien wel de viervoudige wissel een dik kwartier voor tijd bij de Buffalo's. Want zo maakte Laurent Depoitre zijn debuut dit seizoen na acht maanden blessureleed.

Door een zware achillespeesblessure eind vorig seizoen kwam Laurent Depoitre dit seizoen nog niet in actie. Gaandeweg werd hij wel in de A-kern opgenomen, de voorbije weken trainde hij ook al mee en hij mocht ook al eens 45 minuten bij de B-kern spelen.

En tegen OH Leuven kreeg hij dus zijn eerste vijftien minuten bij de A-ploeg. En bij zijn opkomst op het veld werd hij ook enorm toegezongen door de supporters. "Het was echt hartverwarmend hoe ze me steunden", aldus Depoitre in een eerste reactie na de 4-0 tegen de Leuvenaars.

77' Depoitre wordt luid aangemoedigd door de supporters! #gntohl #cobw — AA Gent News (@AAGentNews) December 21, 2023

"Na acht maanden terug zijn doet veel deugd. Ik heb nog wat tijd nodig om echt helemaal terug te raken, maar ik heb dit gewoon enorm gemist", aldus de aanvaller. Hij hoopt de komende weken steeds dichterbij zijn ideale vorm te komen.

"Ik ben tevreden met de eerste minuten van Laurent Depoitre, die het goed gedaan heeft. Hij kan een bal bijhouden, we hebben een aanspeelpunt voorin. Dat is al anders dan anders soms. Hij zal zijn nut nog bewijzen dit seizoen, al mogen we nog niet te veel van hem verwachten", was ook Hein Vanhaezebrouck tevreden over de eersteling van Depoitre.