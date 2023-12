Hein Vanhaezebrouck mag in zijn handen wrijven: extra aanvallend profiel zet ferme stap

KAA Gent heeft met Tarik Tissoudali, Hugo Cuypers en Emmanuel Gift Orban drie spitsen om uit te kiezen. Binnenkort wordt de keuze echter weer wat groter, zoveel is duidelijk. Laurent Depoitre staat steeds dichterbij een terugkeer.

Laurent Depoitre zat tegen Zorya Luhansk al eens op de bank bij de A-kern, maar eind november maakte hij uiteindelijk geen speelminuten. Misschien dat het een van de komende weken wél zal gebeuren, in de Jupiler Pro League of Conference League.

Tegen RWDM zat hij niet op de bank, maar dat had een goede reden. Depoitre verzamelde namelijk zijn eerste speelminuten bij Jong Gent. In eigen huis speelde hij 45 minuten mee tegen Hoogstraten, een andere subtopper in de Eerste Nationale.

Fit tegen januari? Depoitre maakt eerste minuten

Er werd uiteindelijk met 2-3 verloren van de Antwerpenaren, waardoor Gent nu gedeeld derde is op grote afstand van de top-2 Lokeren-Temse en La Louvière. Maar Depoitre zelf deed meteen wel wat van zich spreken, hoopvol voor de toekomst.

Temeer ook Hein Vanhaezebrouck wel uitkijkt naar de terugkeer van Depoitre voorin, omdat hij toch een ander profiel heeft dan de drie spitsen waarmee hij het nu doet. "De voorzetten van Samoise zijn van de allerbeste, alleen kan hij niet altijd iemand vinden. We hebben geen Depoitre of Lemajic klaarstaan om te koppen", aldus Vanhaezebrouck zaterdagavond nog na de 4-0 tegen RWDM. In januari lijkt daar verandering in te komen. Hoopvol als Tissoudali of Orban naar de Afrika Cup zou moeten.