Kerstsfeer in KAA Gent Arena: "Gelukkig waren mijn spelers nog niet in kerststemming"

KAA Gent liet geen spaander heel van OH Leuven en won op donderdagavond met 4-0. Daarna was er een flink kerstfeestje in de KAA Gent Arena. Maar niet voor de spelers, want die moeten er ook op dinsdag nog staan in en tegen Kortrijk.

"Het is kerstfeest. Dat is schoon hé", opende Hein Vanhaezebrouck zijn analyse na de 4-0 zege tegen OH Leuven. "Gelukkig waren mijn spelers nog niet in de kerstsfeer." De focus houden is in deze periode niet altijd makkelijk.

Ook niet tegen staartploegen als OH Leuven en (dinsdag) Kortrijk: "De komende wedstrijd zal misschien zelfs nog moeilijker zijn om de focus te houden. Maar dat hebben ze nu tegen OH Leuven alvast wel gedaan, dus chapeau aan de spelers."

Vanhaezebrouck is duidelijk: "Als we scherper werden, konden we ze pijn doen"

"Het is jammer dat we het niet de hele wedstrijd konden aanhouden. Als we iets scherper werden, konden we hen pijn doen. Het had zeker 2-0 moeten zijn bij de rust. In de tweede helft hadden we wel controle, maar was de start ook niet echt gretig."

Uiteindelijk was er een heerlijk doelpunt van Fofana nodig om de ban te breken: "Het duurt tot een fantastische omschakeling. Dat was fantastisch uitgespeeld en toen voelde je dat de match gespeeld was. Het was al even geleden dat we nog eens scoorden op set pieces, dus dat nemen we ook mee."