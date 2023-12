Club Brugge maakt RWDM helemaal af tijdens gezondheidswandeling, Thiago zit intussen aan... 19 goals

Club Brugge heeft absoluut geen kind gehad aan RWDM. Na 13 minuten was de match al gespeeld dankzij het duo Zinckernagel-Thiago. Op halve kracht bleven ze gewoon baas en diepten de score verder uit.

De supporters van RWDM hadden een mooie tifo gemaakt om hun spelers aan te moedigen. Spijtig dat het nul effect had. Na 13 minuten was de match immers al gespeeld. Twee kansen, twee goals. De eerste door de intussen onvermijdelijk geworden Igor Thiago.

Verdedigen als miniemen

Nu moet gezegd: verdedigend was RWDM nergens. Club sneed erdoor als een mes door warme boter. Zinckernagel zette voor en Thiago kwam tussen drie man door ingelopen om simpel binnen te knikken. Als je er nu eentje niet mag loslaten...

En blijkbaar is RWDM niet de spreekwoordelijke ezel, want ze stootten zich wel twee keer aan dezelfde steen. Vier minuten later was het omgekeerd. Thiago legde de bal voor doel en Zinckernagel liep binnen. Als je je zo gemakkelijk in de luren laat leggen, kan je geen match winnen.

Bij de miniemen krijg je straftraining als je 's zondags zo verdedigd hebt. En ook de derde keer dat er een bal tussen de palen werd geschoten, was het prijs. Skov Olsen met zijn typische beweging naar binnen en via de paal binnen. Een heel overbodige tweede helft zo.

Thiago zit aan 19

En Thiago maakte die nog wat meer overbodig door een penalty uit te lokken en die zelf om te zetten. Camara maakte er even later wel 1-4 van nadat hij er Mechele afliep, maar da's ook maar een voetnoot.

Thiago kreeg immers nog een penalty, maar deze keer kwam de VAR er wel aan te pas. Hij zette die zelf om en zit zo aan 10 competitiegoals, evenveel als Kasper Dolberg. Voor een veelbekritiseerde spits toch niet slecht. Met 19 goals in 33 matchen is hij de vlotscorendste spits in België. Het kan verkeren, zei Bredero ooit.

Moe zullen ze er niet van geworden zijn, want het liep allemaal van een leien dakje. Vanaken maakte er nog 6-1 van. Zo zwak was RWDM. Op deze manier zullen ze toch niet al te veel matchen meer moeten spelen.

En Club? Nu nog Union kloppen en het wordt dan toch een mooi Nieuwjaar ondanks het annus horribilis.