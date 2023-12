Fout Burgess maakt het nog even spannend, maar Union kon weer rekenen op zijn twee toppers

Union is met de drie punten weggegaan uit Eupen, maar dat had heel wat makkelijker kunnen verlopen. De Brusselaars leken in de eerste helft de kloof al gemaakt te hebben, maar vergaten die uit te diepen. En uiteindelijk scoorde Eupen nog uit zijn enige kans. Al volstond dat niet...

Union, wat moeten we er nog over zeggen? De chauffeur parkeert de bus, de spelers zetten hun zak in de kleedkamer, gaan even opwarmen en winnen dan op hun gemakje even een match. Douchen en naar huis. Soms indrukwekkend, soms zakelijk.

Amoura en Puertas, voor de zoveelste keer

Zoals in Eupen, wat - ondanks wat Alexander Blessin vooraf zei - gewoon een tussendoortje was. De Oostkantonners konden één keer winnen in 14 matchen, beker inclusief. Tegen de leider hadden ze normaal gezien gewoon geen kans. Union nam de wedstrijd direct in handen, maar dat resulteerde niet meteen in grote kansen.

Tot Rodriguez, de vervanger van Nilsson, op doel trapte en de onvermijdelijke Amoura simpel kon binnen tikken. Twee minuten later was de wedstrijd gespeeld toen Vanhoutte panklaar legde voor Puertas en die trapte heerlijk in de kruising van op de rand van de zestien. 0-2 na 23 minuten, zakelijk dus.

© photonews

Eén kans tegen 15, maar wel 1-2

Met nog een wedstrijd tegen Club Brugge voor Nieuwjaar was het vooral zaak om niet te veel energie te verspillen en blessures te vermijden. Maar zelfs op spaarstand was Union veel te sterk. De expected goals van Eupen stonden op... NUL! Amoura trof ook nog de paal.

En toch... Eén vergissing was genoeg om Eupen in de tweede helft weer in de partij te laten komen. Die kwam er van de normaal gezien o zo betrouwbare Burgess. Zijn interceptie op Charles-Cook ging volledig de mist in en die kon Davidson bedienen voor een simpele intikker. Eén kans tegen 15, maar het stond wel 1-2.

'Un accident de parcours', want veel veranderde er niet aan het spelbeeld. Union was gewoon beter, maar met slechts één goal verschil was het toch oppassen voor de fiere leider. Ze hadden genoeg kansen, maar Burgess zag bijvoorbeeld een bal op de lat belanden.

Union drukte niet voor die derde goal en daar zal Blessin niet blij mee zijn. Maar goed, geen puntenverlies en met nog één wedstrijd voor de boeg is het daarna tijd om te rusten. Dat zal wel motivatie genoeg geven.