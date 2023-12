Met dank aan Leoni: Anderlecht pakt onverdiend de drie punten tegen Genk, dat heel boos zal zijn over VAR-fase

Wat een wedstrijd was dat weer. Met de scheidsrechters alweer in een hoofdrol. Deze keer kostte het wel heel wat zoekwerk om te vinden of ze nu juist of fout waren bij de penaltyfase. Genk leek het wel nog naar zich toe te trekken, maar Anderlecht draaide op het einde de situatie helemaal.

Wat een tumultueuze wedstrijd was dit weer. Anderlecht begon met de moed der wanhoop aan de wedstrijd, want ze misten hun centrale duo Debast-Vertonghen. Delaney en Sardella moesten het zien te redden. Dat is toch niet meteen iets wat vertrouwen opwekt.

Genk was baas en Anderlecht probeerde het vooral op de counter. Zo kwam Anderlecht op het einde van de eerste helft toch aan een aantal kansjes, maar... het was wat er rond de 20ste minuut gebeurde dat alle aandacht naar zich toe trok. Genk kreeg toen een penalty, maar dat ontaardde in de meest verwarrende fase in jaren.

Meest verwarrende fase in jaren

We gaan eerlijk toegeven: in onze eerste versie die we schreven over wat er gebeurde, waren we ook verkeerd. Delaney beging handspel, Heynen zette zich achter de bal. Schmeichel stopte de penalty, maar in de rebound scoorde Sor. En toen begon het pas.

© photonews

Verboomen werd naar het scherm geroepen omdat Sor in de halve maan stond. En dus onrechtmatig scoorde. Verboomen wou de penalty laten hernemen, maar er werd hem iets anders in het oor geroepen.

Maar eigenlijk had hij het bij het rechte eind omdat Verschaeren op hetzelfde moment inliep als Sor. In het reglement staat dat de penalty dan hernomen moet worden. Pfieuw, zelfs bij het Referee Department moesten ze de fase nog een paar keer herbekijken.

Genk baas, Leoni antwoordt

De wedstrijd ging dus door bij 0-0 en Anderlecht zag bij momenten af. Genk drukte, stond met een overtal aan spelers in de aanval en greep de thuisploeg bij de keel. Die kregen wel de beste kans op de openingstreffer toen Dreyer oog in oog kwam te staan met Vandevoordt, maar de doelman redde.

© photonews

Genk drukte door en Vrancken bracht met Arokodare een grotere, sterkere spits. En dat rendeerde. Toen hij kopte, pakte Schmeichel nog uit met een wondersave, maar in de rebound was hij kansloos op het schot van Fadera. Zoals de verhoudingen toen lagen, leek de wedstrijd beslist.

Maar dat was buiten Théo Leoni gerekend. De middenvelder draaide om zijn as en schoot de bal wondermooi in de kruising. Vanuit het niets en zeker niet verdiend. Maar daar hadden ze natuurlijk lak aan. Het werd zelfs nog een overwinning voor de thuisploeg, want invaller Angulo schudde de ren van zijn leven uit zijn lichaam.

Hij gaf mee met Leoni en die vond Dreyer. En dan weet je het wel: 2-1. Onverdiend, dat mogen we wel schrijven, maar nogmaals: daar gaan ze zich niets van aantrekken.