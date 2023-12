📷 Anderlechtfans gooien olie op het vuur: "Was het wel strafschop voor Genk?"

Een scheidsrechterlijke dwaling over een strafschop. De kans dat Anderlecht-Genk moet herspeeld worden is er.

Sinds zaterdagavond wordt van alle kanten gereageerd op het dubieuze penaltyverhaal in de topper tussen RSC Anderlecht en KRC Genk. Bij de supportersgroep rscaupdate op X, het vroegere Twitter, wordt echter de vraag gesteld of het wel een strafschop was voor Genk.

“Stond Anderlecht-speler Thomas Delaney wel binnen de box toen hij het handspel beging waaruit de Genkse penalty voortvloeide? Op de beelden die wij zagen was dat niet zo héél duidelijk”, klinkt het.

Dat stukje tekst komt uit het wedstrijdverslag op de website van Het Nieuwsblad. Daarbij wordt een foto gevoegd, waarbij Delaney helemaal buiten de zestien staat. Of dat het juiste moment is, waarop de bal tegen de hand komt, is echter niet duidelijk.

Veel zoden zal het niet aan de dijk brengen, want dit zal nooit meespelen in de beslissing om de wedstrijd al dan niet te herspelen, maar het werpt ook nog een ander probleem van de arbitrage in de Jupiler Pro League naar boven.