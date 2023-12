Het gaat nog wel even duren vooraleer we weten of Anderlecht-Genk herspeeld moet worden



Genk heeft de communicatie tussen VAR en scheidsrechter opgevraagd om te kunnen bewijzen dat er sprake is van een dwaling en dus een fout tegen de reglementen. Op die basis willen ze de wedstrijd herspeeld zien. Al zullen ze wel nog even moeten wachten op die beslissing. Anderlecht 2-1 KRC Genk Herbeleef Verslag Het Referee Department heeft de klacht van Genk overgemaakt aan de Disciplinaire Raad voor het profvoetbal, maar die komt pas na de feestdagen weer samen. Pas dan zal de zaak op de rol staan. Een week na de zitting zou er dan een uitspraak komen. Dat kan dus nog meerdere weken aanslepen. En geen rekening houdend met het (waarschijnlijke) beroep van Anderlecht als er beslist wordt om effectief de match te laten herspelen. Bij Genk zijn ze alvast zeker dat ze recht in hun schoenen staan. Ze willen ook een signaal geven, want ze vinden dat ze al te veel laten passeren hebben. Als de match herspeeld dient te worden, wordt het trouwens ook nog een kunststukje om een datum te vinden.



