Marc Degryse fileert: "Het Referee Department heeft een probleem"

KRC Genk ontplofte over de strafschopfase tegen Anderlecht. Marc Degryse geeft zijn ongezouten mening over het scheidsrechterskorps.

Analist Marc Degryse begrijpt heel goed dat KRC Genk zich bekocht voelt, want hun frustraties zijn helemaal gegrond. “Ofwel heeft videoref Boterberg niet gezien dat Verschaeren sneller de zestienmeter inliep. Dan is het vergelijkbaar met die fase van Club Brugge in Mechelen, wat zou betekenen dat de match niet moet herspeeld worden”, zegt Degryse aan Het Laatste Nieuws.

Al moet je meteen verder denken ook, zo redeneert de analist. “Maar als je Verschaeren daar niet ziet, dan houdt het op. Dat valt niet uit te leggen. Dan is Boterberg niet bekwaam om daar te zitten, sorry.”

De refs die blunderen eventjes aan de kant zetten is geen definitieve oplossing voor het aanslepende probleem. “Het hele korps, zelfs onze zogenaamd beste scheidsrechters, zijn niet op niveau. Ik ga absoluut niet mee in het verhaal dat er clubs worden bevooroordeeld. Het is gewoon een gebrek aan kwaliteit. De fouten zijn zo flagrant, dat je niet kan blijven beweren dat er vooruitgang wordt geboekt.”

Het is wachten op refs die het wel kunnen. “Maar ik zie het niet meteen gebeuren. Hebben ze meer training nodig? Zijn ze niet bij de les of te nerveus? Eén ding is zeker: de VAR heeft de ref weer in de ‘shit’ gestoken. Het Belgisch voetbal, en zeker het scheidsrechterskorps, maakt alweer een slechte beurt.”