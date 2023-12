Vriendin Zoé cruciale factor in transfer Verschaeren? "Als je het zo bekijkt..."

Blijft Yari Verschaeren na dit seizoen bij RSC Anderlecht? Een opvallende factor zou wel eens zijn vertrek kunnen bepalen.

Yari Verschaeren ligt nog tot 2026 onder contract bij RSC Anderlecht. Hij is weer helemaal fit na zijn kruisbandblessure en lange revalidatie.

Of hij zijn contract bij paarswit zal uitdoen is maar zeer de vraag. Het lijkt deze zomer wel het ideale moment om te vertrekken, met vriendin Zoé die in haar laatste jaar rechten zit.

“Als je het zo bekijkt wel”, zegt Verschaeren aan De Standaard. “Maar ik heb altijd gezegd: ik wil ongelooflijk graag een prijs pakken met Anderlecht. En die mogelijkheid is er, we doen nog op twee fronten mee. Veel zal afhangen van mijn persoonlijk niveau, maar daar heb ik alle vertrouwen in.”

Al is er nog een andere belangrijke factor. “Als er een situatie is waarbij we kampioen spelen en de Champions League halen, zal ik er zeker een paar keer over nadenken. Ik heb altijd gezegd dat ik Anderlecht als een club beschouw die heel veel voor mij betekent. Als het moment komt om de stap te zetten, zal dat zeker niet gemakkelijk zijn.”