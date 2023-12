Schokkende resultaten: slechts één vierde van alle strafschoppen zijn reglementair dit seizoen

Er is nu veel te doen over de strafschopfase in Anderlecht-Genk omdat de scheidsrechters er een boeltje van maakten. Daarom kwam de bewuste fase onder een vergrootglas te liggen. Maar onderzoek van HLN toont aan dat er wel heel veel fouten tegen de regels gebeurden dit seizoen.

De resultaten die HLN kon neerleggen zijn ronduit schokkend. Ze bekeken alle strafschoppen die er dit seizoen genomen werden en kwamen tot de conclusie dat er hooguit 28 procent helemaal reglementair afgehandeld werden. Bij de veertien gemiste strafschoppen dit seizoen mag er in principe geen speler van de verdedigende ploeg binnen de zestien staan. Wel, nu blijkt dat er bij alle veertien al eentje met zijn voet of lichaam over de lijn stond. Soms zelfs heel duidelijk. Ze hadden dus alle veertien opnieuw genomen moeten worden. Bij de 45 strafschoppen die wel gescoord werden, bekeken ze of er een aanvallende speler te vroeg inliep. In minstens 27 van de 45 gevallen was dat inderdaad zo. Slechts 14 verliepen er correct. De andere vier konden niet beoordeeld worden bij gebrek aan juiste beelden.