Genk heeft wel degelijk een poot om op te staan als ze klacht indienen om match te laten herspelen

"Onmogelijk", zei Brian Riemer over het feit dat Genk overweegt om klacht in te dienen om de match te laten herspelen. Maar de Deen heeft misschien wel voor zijn beurt gesproken, want wat er gebeurde in Anderlecht-Genk is wel degelijk een grond om de match te herspelen.

Wouter Vrancken haalde al een precedent aan: Virton-Beerschot die na een scheidsrechterlijke dwaling herspeeld moest worden. Virton hervatte toen het spel terwijl de ref nog met zijn rug naar de bal uitleg stond te geven aan de Antwerpenaren. Uit die fase werd gescoord en Beerschot diende klacht in.

En die wedstrijd werd herspeeld. Het ging daar om een scheidsrechterlijke dwaling. Dat is ook wat er in Anderlecht-Genk gebeurde. Het verschil met de afgekeurde goal van Thiago in Mechelen is dat het daar om een interpretatie ging. Hier was het een fout tegen de reglementen.

Het was de VAR (Jan Boterberg) die Verboomen verkeerde informatie influisterde, want die had eerst wel de juiste reflex om de penalty te laten hernemen. Dat gaat dus om een dwaling, een foutieve spelherneming.

Genk zal morgen communiceren, maar de kans is heel groot dat ze klacht gaan indienen. En dan zijn we vertrokken voor even, want deze zaak regelen voor het begin van de play-offs wordt een huzarenstukje...