Genk-fans komen met duidelijk statement na strafschopfase

De supporters van KRC Genk zijn niet te spreken na de match tegen Anderlecht. Ze stuurden vandaag een statement de wereld in.

Zaterdagavond werd de topper tussen Anderlecht en KRC Genk ontsierd door vreemde beslissingen rond een strafschop voor Genk. De Genkse fans van het Genkse Overkoepelende Supportersverbond (OSV) roepen op dat de voetbalbond met een krachtig signaal komt.

“Het OSV is diep teleurgesteld en boos over de recente gebeurtenissen tijdens de wedstrijd tussen Anderlecht en KRC Genk, die wederom getekend werd door controversiële beslissingen van scheidsrechters en de VAR”, klinkt het.

“Het is niet de eerste keer dit seizoen dat een voetbalmatch wordt beïnvloed door arbitrale fouten, en het OSV is vastberaden om deze trend een halt toe te roepen. De vele duizenden voetbalsupporters die wekelijks hun club steunen, zowel in het stadion als voor de televisie, worden beroofd van het plezier dat zij verdienen.”

“Wij roepen de Belgische Voetbalbond op om krachtig op te treden en dit blunderboek met te veel hoofdstukken onmiddellijk te sluiten. Het OSV verwacht duidelijke actie om de integriteit van het spel te herstellen en de aandacht te verschuiven van scheidsrechters naar het spel zelf en de beleving rondom het veld.”

“Het OSV zal ook de Belgian Supporters aanspreken om gezamenlijk op te komen tegen deze misstanden. Het is van cruciaal belang dat deze kwestie, die het plezier van de supporters ondermijnt, boven clubbelangen wordt geplaatst. De roep om gerechtigheid en consistentie in de besluitvorming is niet alleen van toepassing op deze specifieke wedstrijd, maar op het gehele voetballandschap.”

“Wat de wedstrijd van gisteren betreft verlangt het OSV van KRC Genk een duidelijke actie. De feiten zijn helder, de regels zijn duidelijk, en er zijn precedenten. Daarom pleiten wij voor het herspelen van de wedstrijd om recht te doen aan de sport en de supporters die het hart vormen van het Belgische voetbal.”