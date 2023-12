Sinds het filmpje van Hoefkens is Schmeichel aan topwedstrijden bezig

Heeft Carl Hoefkens het eergevoel van Kasper Schmeichel geraakt met zijn uitspraken over "naar de hoeken trappen omdat die keeper er toch niet aan kan"? De voorbije twee matchen blonk de doelman van Anderlecht uit.

Schmeichel beweerde dan wel dat hij het bewuste filmpje niet gezien had, maar er werd ons bevestigd dat hij het wel degelijk zag. En blijkbaar heeft het een gevoelige snaar geraakt, want zowel tegen Antwerp als tegen Genk was de Deen outstanding.

Zaterdagavond niet enkel met zijn penaltysave, maar in zowat alle fases zat hij er goed tussen. Bij de goal haalt hij eerst nog een superredding boven op de kopbal van Arokodare, maar was kansloos op de herneming van Fadera.

Het doelmannendebat bij Anderlecht is daarmee waarschijnlijk definitief beslist. Want Schmeichel zijn passes waren ook heel goed, waarmee hij de eerste man in de opbouw is geworden.