Spelers Genk furieus en niet te kalmeren: "Degoutant!"

Bij KRC Genk waren de spelers niet te kalmeren na de match. Hendrik Van Crombrugge had zijn werk om zijn ploegmaats bij de scheidsrechters weg te houden. Na de douche was dat nog niet veel beter, zo liet ook Alieu Fadera weten.

Fadera was blij met de ploegprestatie, want Genk was wel degelijk de betere ploeg. "We verdienden uiteraard meer, want we domineerden van minuut één het spel. We creëerden meer kansen, maar maakten ze niet af. Deze prestatie moet ons sterken voor de match tegen Antwerp."

Maar dan was er nog al wat er rond de match gebeurde. "Het algemene gevoel is dat we gedegouteerd zijn. Het is een ontgoocheling dat we de drie punten niet konden pakken en daarin heeft de scheidsrechter toch ook zijn verantwoordelijkheid. Ik heb de beelden intussen herbekeken."

"De bewuste fase was niet eerlijk voor ons, want Anderlecht had twee spelers voor ons in het strafschopgebied. De strafschop had dus hernomen moeten worden, want het waren dus niet alleen wij die een speler in het strafschopgebied hadden. Het is een schande wat er is gebeurd. De scheidsrechter kende een zwakke wedstrijd. Niet alleen door de beslissing na de gemiste strafschop, maar ook in andere fases.”