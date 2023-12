De woede van Genk ging niet enkel over de penaltyfase: refs worden nog heel wat andere dingen verweten

Bij KRC Genk waren ze allesbehalve blij met de scheidsrechters. En wat er tijdens en na de wedstrijd gebeurd is, kan een grote impact hebben op de komende matchen. Ook die na Nieuwjaar. Het dreigt een kluwen te worden.

Wouter Vrancken kreeg bijvoorbeeld rood en zou dus tegen Antwerp niet op de bank mogen zitten. Joseph Paintsil kreeg in de catacomben zijn tweede geel en is normaliter dus ook geschorst. En Daniel Munoz kreeg zijn vijfde gele kaart voor schwalbe of excessief protest en die is dus ook geschorst.

De fase met Munoz was trouwens nog zoiets wat bij Genk in het verkeerde keelgat schoot, want Delaney beging daarna een tweede hands. "Daar hadden we ook een strafschop moeten krijgen, maar dan fluiten ze een onbestaande fout van Munoz die dan ook nog geel krijgt", vloekte men bij Genk.

En dan was er nog de fase bij de tweede goal waar Paintsil eerst door Ashimeru zou vastgehouden worden. "Daar werd niet naar gekeken, dat is toch vreemd?", klonk het bij Vrancken. Die fase werd wel degelijk bekeken, maar de VAR oordeelde dat er geen sprake was van een clear error.