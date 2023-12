Hendrik Van Crombrugge over zijn vertrek bij Anderlecht: "Als sommigen..."

Hendrik Van Crombrugge trok afgelopen zomer de deur achter zich dicht bij RSC Anderlecht. Hij trok naar KRC Genk.

Rond de jaarwisseling moest Hendrik Van Crombrugge wijken in het basiselftal van RSC Anderlecht. Bart Verbruggen nam zijn plaats in. “Dat is geen beslissing die er van de ene op de andere dag is gekomen”, zegt Van Crombrugge in Jingle Balls van Het Nieuwsblad. “Was ik het eens met die keuze? Nee. Was ik het eens met de manier waarop het is gegaan? Nee. Met de timing? Nee.”

Het was zelfs zo dat Van Crombrugge een tijdje keeperstrainer was in het Lotto Park. Allemaal geen evidente zaken dus. Ondanks het feit dat Verbruggen naar Brighton trok ging ook Van Crombrugge weg, tot 2026 getekend bij Genk.

“Ik vond dat bepaalde mensen binnen de club mijn professionele houding als vanzelfsprekend beschouwden, terwijl het dat absoluut niet was. Als sommigen iets meer dankbaarheid hadden getoond, denk ik dat ik vandaag nog bij Anderlecht zou zitten”, voegt hij er nog aan toe.

“Er is een paar keer sprake geweest van een vertrek – onder meer PSV was concreet - maar toen ik mijn contract met vijf seizoenen verlengde, dacht ik wel dat ik de rest van mijn carrière voor Anderlecht zou spelen. Die laatste zes maanden zijn zeker niet de makkelijkste uit mijn carrière geweest, maar ik ben zeker dat ik er wel uit heb geleerd en dat dat op termijn ook zijn vruchten zal afwerpen.”