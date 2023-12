Serge Gumienny verschroeiend hard voor scheidsrechter en VAR in Anderlecht-Genk

Geen ander gespreksonderwerp dan de penaltyfase in Anderlecht-Genk. Ook ex-scheidsrechter Serge Gumienny trok zijn ogen open.

Voor Serge Gumienny is het reglement heel erg duidelijk. “Als een speler van de aanvallende ploeg en eentje van de verdedigende allebei de zestienmeter binnenlopen voor er is getrapt, moet die penalty sowieso hernomen worden. Dan maakt het zelfs niet uit of die elfmeter gescoord wordt”, klinkt het in Het Belang van Limburg.

Wat duidelijk het geval was. “De penalty had dus hernomen moeten worden, zoals scheidsrechter Nathan Verboomen eerst floot. Maar de VAR - Jan Boterberg - draaide die beslissing terug en ging zo in de fout. We spreken hier over een scheidsrechterlijke dwaling. Oftewel: de zwaarste fout die een scheidsrechter kan maken.”

Over deze fase is dus geen discussie mogelijk. “Daarom geloof ik dat - als KRC Genk klacht indient (wat ondertussen gebeurd is, red.) - deze wedstrijd herspeeld zal worden. Hoe groot ik die kans acht? Toch wel 90 procent. Daar heeft Genk volgens het reglement ook recht op.”

Gumienny is verschroeiend hard voor de VAR. “Al deze heisa kon perfect vermeden worden. Want waarom blijft de VAR niet gewoon van die eerste strafschopfase af? Als hij het doelpunt van Sor gewoon had goedgekeurd, had daar niemand wat van gezegd.”

“Ik vind het echt onbegrijpelijk dat de VAR daar ingrijpt, zeker omdat Sor slechts met één voetje in die halve maan staat. Wilde Boterberg te correct zijn, of wilde hij zich bewijzen? Ik weet het niet. Maar blijf gewoon van die penalty’s af.”